«L'arte in 3D che sconfigge il degrado»

GRAFFITIDai graffiti illegali lungo le linee ferroviarie all'artista internazionale del 3D. In mezzo più di vent'anni, un diploma all'istituto d'arte e una laurea in architettura. Studio, conoscenza e chilometri di dipinti per raffinare la tecnica. Un'arte di strada, l'urban art, che si spalma su facciate gigantesche di edifici spesso grigi, ma che si sviluppa anche negli interni, in tele e sotto forma di scultura. Non c'è continente che non abbia qualche angolo dipinto dalle sue mani. Molte le sue opere pure in Italia e in Veneto. Lui è...