Una data che segna la storia della diplomazia e dei rapporti tra gli stati: 1436. È l'anno in cui apre la prima ambasciata stabile del mondo, quella di Venezia a Roma. Cinque anni prima era stato eletto papa Eugenio IV, il veneziano Gabriele Condulmer. La sede del rappresentante della Signoria verrà chiamata palazzo Venezia, un luogo destinato a diventare famoso per altri motivi in epoca a noi più vicina. Proprio alla diplomazia è dedicato il secondo dei volumi della collana I segreti degli Archivi della Serenissima, da oggi in edicola al prezzo di 7,90 euro, oltre al costo del quotidiano: Gian Nicola Pittalis, I segreti della diplomazia veneziana. Accordi e trattati internazionali negli Archivi della Serenissima, edito da Biblioteca dei Leoni. L'utilizzo di ambasciatori si perde nella notte della storia, fin dai tempi più antichi si inviavano messi presso i sovrani stranieri, coperti da un'immunità che non è detto venisse sempre rispettata. La novità veneziana è che il rappresentante diventa stabile. Su questo si modella la diplomazia come la conosciamo noi oggi. La struttura diplomatica veneziana, con annessi servizi segreti, fa da esempio per tutti gli altri, si dice che la diplomazia britannica sia stata ricalcata su quella della Serenissima, anche se appare una di quelle affermazioni difficili da confermare. Di sicuro nella seconda metà del Settecento il servizio veneziano era più puntuale di quello inglese: i dispacci veneziani erano settimanali, gli inglesi mensili. Altro punto fermo è che il Regno d'Italia ha modellato la propria diplomazia senza tener conto dell'esperienza veneziana. Complice anche il fatto che il Veneto è stato annesso all'Italia nel 1866, ovvero quando lo stato si era già formato, ambasciatori eredi del servizio diplomatico della Serenissima ce ne sono pochi.

Se si scorre l'elenco dei segretari generali delle Farnesina, si trova Salvatore Contarini, in carica dal 1919 al 1926, ma era siciliano, nonostante il cognome patrizio veneziano. I patrizi, ma anche cittadini originari per le sedi meno importanti, come il Giovanni Dario di cui parla Pittalis, ricevevano un'istruzione apposita per imparare l'arte della diplomazia. Il libro di Pittalis si sofferma sulle figure di sette personaggi della storia veneziana che si sono distinti come ambasciatori. Giovanni Dario è quello che firmò la pace con Maometto II e si fece costruire il celeberrimo palazzo sul Canal Grande (che, sia ben chiaro, non ha mai portato sfortuna a nessuno). I cittadini originari, o segretari, cioè i burocrati (la spina dorsale della Repubblica) erano ritenuti più spendibili dei patrizi: un loro eventuale insuccesso non avrebbe pesato come quello di un patrizio. Per questo si vedevano affidare missioni impossibili e delicatissime, oppure erano nominati responsabili di sedi dove non andava un patrizio. Per esempio negli anni Settanta del Settecento a Parigi la Serenissima mandava un ambasciatore, patrizio, a Londra un residente, cittadino. Evidentemente in quegli anni Londra aveva perso d'importanza. A proposito di Parigi: la settima storia narrata da Pittalis è quella di Alvise Querini Stampalia, ultimo ambasciatore di Venezia in Francia. Dopo la caduta della Repubblica, gli furono dati due giorni per prendere su le sue cose e andarsene. Una delle sedi dell'ambasciata veneziana, palazzo Salé, oggi ospita il museo Picasso.

