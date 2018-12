CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ARRESTOVENEZIA Ventisei anni d'età e un pedigree di tutto rispetto, fatto di più di cinquanta furti sparsi in tutta Italia che le erano costati la bellezza di quattordici anni di condanne, tutti ancora da scontare. Perché Lori Halilovic, bosniaca classe 1992, era ancora libera di girare come nulla fosse, scegliendo le calli di Venezia come habitat dove mettere a segno nuovi furti. E lì, in coda tra i turisti che ogni giorno affollano il centro città, tra Rialto e San Marco, l'hanno pizzicata venerdì pomeriggio i carabinieri del Nucleo...