L'arresto di Carlo Puigdemont in Germania ha dato immediatamente il via alla battaglia per l'estradizione. Il leader catalano sembra intenzionato a resistere e ha fatto conoscere la sua decisione di chiedere l'asilo politico. Di per sé la domanda di asilo è subordinata all'estradizione,ma ha preannunciato in qualche modo i motivi dell'opposizione alla richiesta di Madrid. Da quando è in vigore la convenzione europea di estradizione e dopo che è stato approvato lo statuto per il mandato di arresto è diventato molto più difficile sfuggire...