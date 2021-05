Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VENEZIA (t.b.) I 125 anni di storia della Fondazione Biennale di Venezia sono un patrimonio da non disperdere. Per questo, l'istituzione lagunare ha scelto di investire in tal senso, spaziando dal Vega, dove ora si trova gran parte della documentazione di quello che è stato, fino alla laguna. Uno dei progetti finanziati con venti milioni dai grandi investimenti dei beni culturali lo scorso anno è anche il volano per non disperdere il...