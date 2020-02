L'APPUNTAMENTO

Un sogno su due ruote tra turismo, sostenibilità, passione e sport. È CosmoBike Show 2020 il festival della bici che si terrà domani e domenica in fiera a Verona con oltre 180 marchi presenti (+20% di aziende espositrici) con gli ultimi modelli e accessori, 40 incontri con i grandi campioni del ciclismo, la presentazione delle tappe Venete del Giro d'Italia con la Cronometro del Prosecco Conegliano-Valdobbiadene, circuiti per test ride, spettacoli e focus su e-bike e cicloturismo, esposizioni e mostre come quella dedicata all'indimenticabile Marco Pantani. L'edizione al via domani è stata presentata a VeronaFiere dal direttore generale Giovanni Mantovani, da Pier Bergonzi, vicedirettore de La Gazzetta dello Sport, Paolo Coin, project manager di Cosmobike Show, Ludovica Casellati, direttore di Viagginbici.com e Stefania Fochesato, referente per il fundraising di Fondazione Città della Speranza. Ad inaugurarla, domani, sarà il presidente della Regione, Luca Zaia.

I PROGETTI

Le iniziative in fiera organizzate da La Gazzetta dello Sport iniziano domani con il talk dedicato al Giro d'Italia e con la presentazione delle tappe venete della corsa 2020. A seguire l'incontro La Maglia Rosa racconta in compagnia dei campioni Gianni Bugno, Stefano Garzelli e Ivan Basso. Domenica verrà svelato in anteprima il tracciato del campionato italiano professionisti, nato da un'idea del ciclista Filippo Pozzato. CosmoBike show 2020 ha deciso poi di celebrare il mito di Marco Pantani a 50 anni dalla nascita con la mostra tematica Tu lo conosci Marco, realizzata in collaborazione con Mario Cionfoli e un gruppo di amici e colleghi di Pantani, racconta la vita e le imprese del campione romagnolo, attraverso le sue bici, i cimeli, filmati e testimonianze. Sul fronte del turismo in sella confermati in fiera l'area CosmoBike Tourism e l'Italian Green Road Award, l'Oscar delle migliori ciclabili d'Italia che premierà le più suggestive ciclovie regionali, e tra le quali c'è in lizza anche la Treviso-Ostiglia. E-Bike Première 2020, invece, è una vera e propria vetrina per i modelli più avanzati di bici elettriche e a pedalata assistita. Uno tra i principali obiettivi di CosmoBike Show è la promozione della bicicletta come protagonista della mobilità alternativa di tutti i giorni, in ottica di sostenibilità sociale e ambientale. Tra i temi green di CosmoBike Show, anche l'intermodalità ciclo-treno e le prospettive sull'utilizzo delle ferrovie dismesse come nuove piste ciclo-turistiche per valorizzare i territori.

