CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'APPUNTAMENTOUn premio nato con l'obiettivo di salvare dall'oblio una serie di vitigni autoctoni (Schioppettino, Pignolo, Tazzelenghe e Ribolla gialla) in via d'estinzione, aperto a una giuria di intellettuali friulani e italiani, diventato dal 1976 a oggi uno degli appuntamenti internazionali più stimati in Italia e all'estero.DOPO 43 ANNIAnche ieri si è ripetuta una cerimonia diventata tradizione, organizzata dalle Distillerie Nonino e animata dalle donne della famiglia che produce grappa (e non solo) conosciuta in tutto il mondo....