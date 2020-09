L'APPUNTAMENTO

Un'inedita edizione della Festa del Bacalà 2020, quella in programma come sempre a Sandrigo (Vi), da venerdì 18 a lunedì 21 settembre, una manifestazione che quest'anno si accorcia nella presenza degli stand in piazza a soli quattro giorni, ma si arricchisce di eventi collaterali diffusi sul territorio. Basti ad esempio pensare che il 33. appuntamento con il celebre piatto della tradizione gastronomica vicentina, ha preso ufficialmente il via sabato scorso con il Pic-nic in Vigna alla cantina IoMazzucato di Breganze e si chiuderà il 26 settembre con Bacco e Baccalà, a Villa Mascotto di Ancignano di Sandrigo.

L'accesso alla Festa del Bacalà 2020 ed agli eventi collaterali sarà quest'anno consentito solo ed esclusivamente tramite prenotazione online al sito www.festadelbaccala.com, dove sarà possibile scegliere il giorno, l'ora (due turni a serata disponibili), il tavolo e il posto a sedere, oltre i piatti che si desiderano assaggiare. L'ordine verrà automaticamente inviato all'organizzazione e il pagamento sarà elettronico tramite bancomat, carta di credito o pay pal. Il Bacalà alla vicentina e mantecato sarà il re della manifestazione, e ogni giorno ci sarà un piatto speciale: dalla lasagna al forno gratinata al bacalà agli gnocchi di patate al bacalà, dalle mezzelune di pasta fresca ripiene di bacalà mantecato al risotto di Grumolo delle abbadesse al bacalà assieme a tante altre sfiziose prelibatezze. Steward e volontari porteranno direttamente al tavolo i piatti ordinati, mentre nel caso di ulteriori consumazioni sarà possibile farlo tramite gli ipad in dotazione al personale di sala.

È stata invece annullata la tradizionale cerimonia di investitura dei nuovi Confratelli per problemi di spazio ed assembramenti.

