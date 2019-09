L'APPUNTAMENTO TREVISO Nella notte è arrivata una vera chicca: scortata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'APPUNTAMENTOTREVISO Nella notte è arrivata una vera chicca: scortata da un servizio di vigilanza discreto quanto attento, è sbarcata a Treviso la coppa della Nba, il trofeo originale vinto non più di tre mesi fa dai Toronto Raptors. Una sorta di Santo Graal per ogni appassionato di basket. Rimarrà per tre giorni, fino a domenica. Poi verrà nuovamente impacchettata e rispedita negli Usa sempre sotto gli occhi vigili del suoi angeli custodi. Sarà un po' il simbolo della grande esposizione che Treviso dedica alla mecca del basket, alla...