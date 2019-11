CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'APPUNTAMENTORifulgono in vetrina le mitiche Louis Vuitton datate, e fanno sempre la loro bella figura. Per non parlare dei foulard di Pucci e Lanvin. Per alcuni oggetti di culto, per altri puri complementi di eleganza. Perchè a fare la differenza sono sempre i dettagli. A Treviso per tre giorni il Vintage d'elite è protagonista dell'esclusiva mostra mercato a Ca' dei Carraresi. LA DIVAUna sorta di guardaroba delle meraviglie con capi e accessori da tutto il mondo. E una guest star: Roberta di Camerino. Gli iconici foulard, le borse...