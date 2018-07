CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'APPUNTAMENTONove giorni di proiezioni con maxischermi in riva al lago aprono finestre sul cinema indipendente di tutto il mondo. Lago Film Fest da venerdì 20 a sabato 28 luglio torna per il 14simo anno ad animare il suggestivo borgo nel Comune di Revine, in provincia di Treviso, con la proposta di densi cortometraggi insieme a concerti, spettacoli di danza, incontri con l'autore e uno spazio pensato a misura di bambino in collaborazione con l'Unicef. La rassegna diretta da Viviana Carlet e Carlo Migotto propone oltre 200 lavori di cui 120 a...