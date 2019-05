CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'APPUNTAMENTOMancano solo pochi giorni allo speciale appuntamento live previsto lunedì 27 maggio all'Arena di Verona in cui Francesco Renga presenterà per la prima volta live al pubblico il suo nuovo e ottavo disco di inediti L'Altra Metà. «Ritrovarvi tutti a Verona - dice il cantante - sarà la nostra festa. Voi portate il vostro amore e l'entusiasmo così ce li scambiamo». Si tratta di una prestigiosa anteprima, uno spettacolo coinvolgente ed emozionante con una scaletta tutta nuova in cui troveranno spazio anche le indimenticabili hit...