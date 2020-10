L'APPUNTAMENTO

«La stagione d'autunno di Musikàmera avrà il suo apice lunedì 19 ottobre prossimo con il concerto della violoncellista Sol Gabetta in duo con il pianista Bertrand Chamayou in sala grande alla Fenice» dice con soddisfazione Sonia Finzi, figura di spicco nel panorama culturale veneziano e non solo, che nel 2016 è stata tra i fondatori di Musikàmera di cui dal 2018 è Presidente. Ricco il programma, con tre pagine simbolo della letteratura violoncellistica: i Phantasiestücke, op. 73 di Robert Schumann, la Sonata op. 65 di Benjamin Britten e la Sonata op. 65 di Fryderyk Chopin. «Stiamo recuperando la programmazione interrotta per l'emergenza Covid prosegue la Finzi e siamo grati al sovrintendente Fortunato Ortombina, che ci chiama La costola della Fenice, per essere sempre al nostro fianco.».

LA RIPARTENZA

La ripartenza è avvenuta nel segno della piena sicurezza: «Non mi sento preoccupata per la ripresa, nei teatri vedo grande disciplina anche da parte del pubblico», continua la presidente Finzi che persegue da anni un impegno generoso nella promozione delle arti e soprattutto della musica continuando quella che è una tradizione familiare. «Ho sempre cercato di aiutare, è una caratteristica di famiglia; mio nonno Leo Guetta, violinista, ad esempio sostenne Bruno Maderna nella realizzazione delle sue registrazioni in studio». Il suo impegno per la musica viene da lontano: Sonia Finzi è nel 1995-96 membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Levi, nel 2006 è nel consiglio di amministrazione della Società Veneziana dei Concerti anche di come sponsor finanziatore, nel 2010 fonda l'Associazione Amici del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia e nel 2014 è nominata presidente dell'Archivio Musicale Guido Alberto Fano.

MECENATISMO

Insomma un mecenatismo attivo, fatto non solo di sponsorizzazioni e finanziamenti, ma anche e soprattutto di impegno in prima linea nell'organizzazione e nella promozione; «L'apporto dei privati è fondamentale e a Venezia ci sono parecchie iniziative, per fortuna» sostiene, affermando poi : «Sono dell'idea che i privati possano contribuire anche con piccole cifre; penso a forme come il crowdfunding. Poi però bisogna farli partecipare, dar loro visibilità citandoli nei programmi di sala, come fa La Fenice ad esempio». La stagione di Musikàmera proseguirà il 3 e il 4 novembre quando alle Sale Apollinee si esibirà il trio composto da Heinz Holliger, Anita Leuzinger e Anton Kernjak. Conclusione, ancora una volta alle Apollinee, il 10 e l'11 novembre con il Quartetto Adorno.

Alessandro Cammarano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA