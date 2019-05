CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'APPUNTAMENTOIl design torna ad incontrare il mare nella baia di Sistiana. Il borgo marinaro di Portopiccolo (comune di Duino-Aurisina, Fvg) ospiterà per due weekend consecutivi (11-12 e 18-19 maggio) la quarta edizione di Portopiccolo Design Zone diventando così capitale della cultura del fare design con installazioni, decorazioni, eventi ed incontri tra arte e formazione. La manifestazione, intesa come laboratorio creativo, o meglio, il distretto di design propone un calendario di eventi in cui scoprire soluzioni di arredo interne ed...