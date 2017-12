CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'APPUNTAMENTOFa tappa domani alla Kioene Arena di via San Marco a Padova il tour del rapper pugliese Caparezza, incentrato sul nuovo album Prisoner 709, uscito il 7 settembre dopo tre anni di silenzio discografico. Caparezza salirà sul palco alle 21.30 per presentare vecchi e nuovi successi: la parte iniziale del concerto è dedicata a 10 dei 16 nuovi brani di Prisoner 701, compresi i singoli Ti fa stare bene e Prisoner 701; quindi seguiranno nove grandi successi, tra cui Fuori dal tunnel e Vieni a ballare in Puglia; infine sarà la volta...