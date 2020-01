L'APPUNTAMENTO

Domani 25 gennaio alle 18.30, nella chiesa di San Teonisto di Treviso, con il concerto Suoni dalla Venezia di Shylock. Un giorno nel ghetto ebraico di Venezia dell'ensemble Lucidarium, prende il via la nuova stagione di musica antica, promossa dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche e dall'associazione almamusica433, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Treviso, e dedicata a Venezia.

«Questa edizione del progetto Musica antica in casa Cozzi andrà invece a rivelare al pubblico gli splendori della musica di una Venezia più antica, frutto in particolare dei decenni fra il XV e XVI secolo» racconta il direttore artistico, Stefano Trevisi. «Nei sei concerti in programma fra gennaio e giugno 2020, farà scoprire le voci delle comunità rappresentate nella Serenissima, come quella ebraica, le meraviglie delle polifonie della Cappella Marciana, e ancora la musica quattrocentesca meno nota, e la storia dell'editoria letteraria e musicale e delle musiche a essa collegate, che ha fatto di Venezia la prima grande capitale mondiale del libro a stampa. Ma la stagione arriverà anche alla narrazione in musica, attraverso i madrigali drammatici che si legano, con i lazzi della commedia dell'arte, alla storia del teatro, e, infine, alla musica popolare veneziana del Settecento e dell'Ottocento e alla visione che di Venezia hanno avuto scrittori e compositori stranieri».

