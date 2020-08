L'APPUNTAMENTO

Che meraviglia le patate. Fritte oppure declinate in un setoso purè, a condire la pasta o il riso, a completare un pesce al forno o messe accanto alle cozze, i loro usi e impieghi sono infiniti e tutti succulenti. La piccola Godia, in Friuli, a due passi da Udine, che non a caso ospita da 44 anni una delle manifestazioni più importanti dedicate alla patata. Così dal 3 al 6 settembre, ecco la Sagra delle Patate di Godia con una 44. edizione in parte diversa da quelle passate, per contrastare il rischio di contagio.

Sarà infatti possibile accedere soltanto attraverso tre ingressi, dove i volontari regoleranno il flusso degli ospiti affinché non sia mai superata la capienza massima dell'area; e il servizio avverrà al tavolo, così da evitare affollamenti ai chioschi. Perché però nessuno abbia ad aspettare troppo o a rimanere a bocca asciutta, i volontari hanno fatto quest'anno un ulteriore sforzo organizzativo: sarà attivo lo Gnocchi Drive , dove sarà possibile ritirare gnocchi e frico freddi da riscaldare a casa, ordinandoli entro il giorno prima sul sito www.sagradigodia.it. Sempre a questo scopo, anche gli orari della cucina sono stati estesi: la domenica rimarrà chiusa solo dalle 16 alle 16.30, mentre lo Gnocchi Drive sarà attivo dalle 18 alle 22 venerdì e sabato, e dalle 11 alle 22 domenica, oltre che dalle 19 alle 22 di giovedì 3 settembre.

