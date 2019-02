L'APPUNTAMENTO C'è grande cultura dell'intrattenimento ma anche molta sapienza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'APPUNTAMENTOC'è grande cultura dell'intrattenimento ma anche molta sapienza artistica nell'evento mondano più in del Carnevale, il Ballo del Doge, in programma sabato 2 marzo a Palazzo Pisani Moretta, sul Canal Grande. Merito ancora una volta, la ventiseiesima, della caparbietà e dell'immaginazione creativa di Antonia Sautter, titolare dell'omonima maison sartoriale che lavora tutto l'anno, e negli ultimi giorni febbrilmente, a un evento irripetibile che si celebra in una notte, come suggerisce anche il titolo di quest'anno, The...