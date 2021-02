L'APPELLO

VENEZIA Un appello per Venezia sottoscritto da tredici associazioni ambientaliste e rivolto al Presidente del Consiglio nell'occasione della presentazione del Piano Italiano Next Generation EU.

«Da decenni si parla, drammatizzando di morte di Venezia - scrivono le associazioni a Draghi - l'estinzione fisica e sociale della citta dipende da due processi: il declino sempre più accentuato della popolazione residente e l'accelerato innalzamento del livello del mare. Quanto al primo punto, le associazioni fanno presente che a metà del secolo scorso la citta contava 170.000 abitanti, ora ne sono rimasti ufficialmente 51.000 («molti meno, se si scomputano gli abitanti delle seconde case con residenze fittizie per motivi fiscali»). Se ne vanno ogni anno in mille e la popolazione che resta e fortemente sbilanciata verso le classi di età più alte. Quanto ai cambiamenti climatici, il cui effetto viene amplificato «dalla subsidenza naturale e antropogenica» è necessario avviare interventi di lungo respiro. «Il Mose non potrà garantire nel lungo termine la salvaguardia degli abitati della Laguna di Venezia - scrivono i promotori - servono interventi finanziati dal piano Next Generation EU, anche inseriti nella legislazione speciale per Venezia, che traducano le linee europee per una cultura del turismo e della mobilità sostenibile, per la tutela del territorio e delle acque. L'attuale modello di economia locale basato quasi esclusivamente sul turismo sta condannando Venezia alla sparizione».

Gli ambientalisti propongono dunque di concentrare su settori strategici investimenti, incentivi e strutture di servizio, dall'economia verde alla ricerca nell'innovazione tecnologica, dal turismo esperienziale all'agricoltura sostenibile e all'artigianato di qualità; regolamentare il mercato e l'uso del patrimonio edilizio, utilizzare le leve dell'intervento pubblico per attirare agenzie e quindi nuovi residenti, rafforzare il sistema di trasporto pubblico locale sostenibile integrando Venezia e l'area centrale veneta nel Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale.

