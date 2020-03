L'APPELLO

VENEZIA «Bisogna intervenire subito, pensare già al dopoguerra, perché altrimenti sarà il disastro». Dopo giorni di silenzio («Ma in questo mese silenzioso, volutamente non urlato, abbiamo fatto tante cose, dalla sanificazione delle strade senza danneggiare l'ambiente all'assistenza agli anziani»), il sindaco Luigi Brugnaro con al fianco gli assessori Simone Venturini e Michele Zuin è apparso dalla sede della Carbonifera, a Mestre, in una teleconferenza preparata logisticamente da Venis. Non la diretta Facebook quotidiana del governatore Luca Zaia che può solo essere ascoltata, ma la possibilità di interloquire. Anche perché, dopo settimane di assenza comunicativa, in parecchi si erano chiesti che fine avesse fatto il sindaco.

LE ACCUSE

Al di là degli intenti collaborativi («Sono filogovernativo»), Brugnaro ha dato una sonora legnata all'esecutivo di Giuseppe Conte per l'esiguità della manovra economica, rinviando peraltro i commenti sulle modalità scelte per comunicare in piena notte i decreti: «Siamo molto preoccupati, sulla Cassa integrazione i conti non tornano. 5 milioni? Ne servono almeno 10». E poi, per quanto tempo la cassa integrazione? Secondo Brugnaro nove settimane sono troppo poche, servono ammortizzatori per 12 mesi. Non solo: «La cassa integrazione dovrà essere estesa alla filiera turistica, ci vorrà un anno per ripartire». Appunto, il turismo, la prima industria d'Italia, la primissima a Venezia dove tutto ruota attorno ai milioni di visitatori. Che adesso non ci sono più. E questo si riflette anche sui conti.

LA STIMA

Non c'è una stima né dei danni né dei costi provocati dal coronavirus alle casse di Ca' Farsetti. Interpellati, né il sindaco né l'assessore al Bilancio hanno azzardato stime. «Il danno è enorme, soprattutto per il settore privato». La perdita per il Comune c'è, se non altro sul fronte delle entrate, basti solo pensare che le strisce blu sono state cancellate (ammesso che ci sia ancora qualcuno che parcheggia visto il blocco totale anche negli spostamenti personali) e molti posti auto al garage comunale sono stati destinati a chi si sta occupando dell'emergenza sanitaria, a partire dalla Protezione civile. E poi i trasporti, la casa da gioco: possono reggere queste aziende senza l'afflusso di turisti? L'assessore Zuin ha annunciato un piano per mettere in sicurezza le società comunali: «Le priorità sono la salute e la salute dei lavoratori e dei cittadini, misure di protezione del reddito, messa in sicurezza delle aziende comunali e dei posti di lavoro».

I TRIBUTI

Poi c'è il capitolo dei tributi comunali: come può un'attività che vive sul turismo pagare le tasse se la città, come il resto del Veneto e d'Italia, è chiusa e turisti non ce ne sono? Finora c'è stato il rinvio delle bollette fissate al 16 marzo, ma è chiaro, ha detto Zuin, che «il Comune non è un ente assistenziale, lo Stato deve aiutarci». Nel 2019 i tributi comunali hanno comportato un gettito di 250 milioni: per azzerare Tari, Imu, canoni di pubblicità (che a prescindere si presume crolleranno) e plateatico, lo Stato dovrebbe garantire quei soldi. «La Tari dovrebbero pagarla tutti, anche l'hotel chiuso, questo dice la legge, ed è assurdo - ha detto Brugnaro - E siccome il totale dei costi va ripartito tra i cittadini, c'è il rischio di rincari».

Sarebbe già qualcosa se il Governo nel frattempo mantenesse fede alle promesse: «Invito il Governo - ha detto il sindaco - a dare i 150 milioni per l'alluvione. E ricordo che il Mose va finito perché a ottobre tornerà l'acqua alta».

La tassa di ingresso è confermata: «L'abbiamo solo spostata di un anno», ha detto il sindaco. Oltre al Governo nazionale, anche l'Europa - ha detto Brugnaro - dovrà fare la sua parte: «Deve emettere degli Eurobond, c'è bisogno di garanzie e liquidità».

I SERVIZI

In attesa del piano per la messa in sicurezza di aziende e lavoratori, il Comune inaugurerà a breve la Smart Control Room, un ufficio cui si potrà chiamare - telefono 041.041 - per avere informazioni e notizie utili. La bella notizia, intanto, è che Venezia non è così spopolata come sembra: «Ufficialmente siamo a 53mila residenti - ha detto il sindaco - ma da una analisi sui consumi d'acqua risultano in città 100mila persone, significa che ce ne sono 40mila che hanno la residenza da un'altra parte ma vivono qui».

Alda Vanzan

