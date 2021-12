L'APPELLO

SAN DONÀ' DI PIAVE «Mascherine sempre, anche all'aperto». È l'appello che ha lanciato il direttore generale dell'Ulss 4, Mauro Filippi, a fronte di un aumento dei contagi (l'ultima registrazione parlava di 1.596) e dei ricoveri (28, 5 in intensiva) nel Veneto Orientale, oltre che di un picco che non sembra essere ancora arrivato.

CONFERENZA DEI SINDACI

«Ne ho parlato alla Conferenza dei Sindaci ha ricordato Filippi , auspicando l'adozione di una ordinanza che obblighi l'uso della mascherina anche all'esterno, comunque in prossimità di altre persone. Chiaro che se una persona sta passeggiando da sola non ha bisogno di indossarla, ma se si trova in gruppo o nelle immediate vicinanze di altra gente è importante metterla. Qualcuno dice che è inutile? Di certo non è dannosa e, nell'incertezza, meglio tenerla. Io la metto sempre».

ACCOGLIENZA POSITIVA

I sindaci hanno percepito il messaggio. «Più di qualcuno ha dato subito il suo assenso, altri non si sono espressi. Ricordo che sono loro l'autorità sanitaria territoriale». Tra sindaci c'è stato uno scambio di vedute per cercare un coordinamento univoco, come ha confermato Silvia Susanna, sindaco di Musile e presidente della Conferenza dei Sindaci Sanità. «C'è stata la condivisione di valutare tutti un'ordinanza in tal senso, lasciando la discrezionalità ad ognuno. Per il mio Comune al momento non la farò: l'unico possibile assembramento è al mercato del giovedì, ma ho già verificato di persona quanto la gente sia attenta e rispettosa».

LE ADESIONI

Eccoli, allora, i Comuni che hanno già deciso e in che modo. Fossalta di Piave è stato il primo: da ieri, giornata di mercato settimanale, mascherina obbligatoria in tutto il territorio. «Ho ritenuto giusto farla per tutto spiega il sindaco Manrico Finotto , perché si correva il rischio di generare confusione. Poi è chiaro che va applicato il buonsenso: se una persona si trova, ad esempio, sola in campagna non deve certo indossarla». Sarà valida in tutto il territorio comunale anche a Noventa di Piave; ordinanza che sarà firmata oggi da Claudio Marian. «Sarà operativa per tutto il territorio comunale dove non è possibile garantire il distanziamento sociale, in particolare nei luoghi di aggregazione nell'ambito dei mercati settimanali e durante lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche». Di fatto stessa cosa anche per San Donà di Piave: Andrea Cereser la firmerà lunedì e sarà valida dal 15 dicembre. Dovrebbe seguire anche Concordia Sagittaria, a fronte dell'aumento dei contagi (203 positivi, secondo Comune in assoluto tra i 21) e con i 150 tamponi fatti ieri all'istituto comprensivo Turranio. Differenziano le zone, invece, gli altri sindaci che hanno già deciso: a Teglio Veneto obbligo di mascherina nell'area commerciale; a Caorle zona centro storico (di fatto nell'area delle manifestazioni natalizie), a Jesolo nell'area del Christmas Village, a Portogruaro in centro storico, a Eraclea solo durante manifestazioni ed eventi. Per tutti l'ordinanza termina subito dopo le festività, ovvero il 9 gennaio.

Fabrizio Cibin

