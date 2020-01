IL PROBLEMA

VENEZIA Una segnalazione e la richiesta di incontro urgente dettata dalla situazione degradata della segnaletica lagunare e della navigazione, soprattutto ora, con la nebbia a rendere tutto più difficile. Lo chiede Giampietro Antonini di Sgb/Cub Venezia. «Il 21 novembre 2018 - spiega Antonini - aveva avanzato, nei confronti di Avm e Actv un'integrazione alla richiesta di attivazione della Procedura di Raffreddamento un tavolo per monitorare lo stato della segnaletica lagunare e in particolare pali e luci, prima di una qualsiasi intesa sul nuovo tipo di servizio da svolgere con visibilità ridotta ritenendolo comunque assolutamente necessario, ai fini della sicurezza della navigazione e dei cittadini, garantire la piena funzionalità della segnaletica lagunare, cosa già segnalata con lettera del 23/11/2017 in quanto risultava insufficiente e precaria».

Il 18 dicembre 2018 Antonini era tornato alla carica presentando una richiesta di incontro urgente sempre sul tema della segnaletica lagunare in caso di nebbia. «Due richieste alle quali non mi è mai stato risposto - punzecchia il sindacalista - e ad oggi la situazione è insufficiente e precaria. Siamo a rinnovare la richiesta di un incontro e comunque di un intervento risolutivo della problematica in questione. Antonini chiama in causa il sindaco Luigi Brugnaro «autorizzato - dice - a esercitare una serie di poteri anche molto incisivi per garantire il benessere dei suoi cittadini a tutela della salute pubblica dalla sicurezza, alla tutela ambientale, alla regolamentazione del traffico. La legge - insiste Antonini - gli concede dei poteri molto forti, vasti e difficili da raccogliere in un elenco preciso. Ciò comporta anche e necessariamente una serie di responsabilità che fanno del sindaco una figura competente in materia di sicurezza pubblica, che può adottare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di pericolo per l'incolumità dei cittadini;

Se non sempre il Sindaco ha una competenza esclusiva su una determinata attività non può limitarsi ad addurre giustificazioni quali poteri e competenze condivise».

