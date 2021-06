Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'APPELLOMESTRE Il virus allenta la sua presa e l'Avis di Venezia rimette in moto la sua macchina per la sensibilizzazione al dono. Ieri mattina è uscita per la prima volta la nuova mascotte dell'associazione, che ha intrattenuto adulti e bambini in piazza Ferretto. Nata dalla creatività dei ragazzi delle scuole superiori coinvolti in laboratori di mimo e pantomima, la mascotte dal nome DONdolO è stata realizzata in occasione del Concorso...