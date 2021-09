Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'APPELLO«Il 15 agosto mi sono alzata, come sempre mi sono truccata e vestita. Ancora non sapevo che in un'ora avrei dovuto prendere la decisione più difficile della mia vita». Sarah Karimi, presidente dell'Afghan Film Organization, scuote la bellezza fanè del Lido delle mise, i personaggi illustri con la potenza di un racconto che non è un film ma la tragedia reale di migliaia di giovani afghani. «Stavo producendo il mio secondo...