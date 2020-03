L'APPELLO

DOLO Il coronavirus si batte anche andando a fare la spesa nei negozi del proprio paese, dimostrando di essere «una comunità solida, unita e solidale» come ai tempi del tornado di cinque anni fa. La pensa così Alberto Polo, il sindaco di Dolo che come altri colleghi del Veneto si è trovato improvvisamente in casa l'emergenza planetaria dal nome in codice Covid-19.

Polo ha scritto ieri una lettera aperta ai dolesi, invitandoli a reagire rispetto a quella che ha definito «una situazione delicata e, in un certo senso, surreale». «L'epidemia - è la premessa del sindaco - sta profondamente modificando le nostre abitudini, le nostre relazioni sociali, il nostro modo di intendere l'essere cittadini». Polo ha percepito il disorientamento dei dolesi di fronte alle notizie che si sono susseguite negli ultimi giorni: «Abbiamo sentito - scrive nella lettera - dichiarazioni spesso contraddittorie tra loro: siamo infatti passati dall'allarmismo più speculativo all'altrettanto speculativo ridimensionamento». E di fronte a questi estremi, il sindaco invita i cittadini a una salomonica via di mezzo: «Sono convinto che sia giusto e doveroso mantenere la giusta attenzione ma che, al tempo stesso, questa situazione non ci debba bloccare».

LA RISPOSTA

Ed eccoci arrivati al punto chiave della lettera del sindaco: «È in questo momento - scrive Polo - che un paese deve dimostrare a se stesso di essere una comunità solida, unita e solidale». Come? «Lavorando insieme e sostenendo la nostra comunità, le nostre attività ricettive, i nostri negozi in un momento tanto difficile. Questa maledetta epidemia non renderà Dolo, Arino e Sambruson un deserto di macerie. C'è bisogno dell'aiuto di tutti».

Il Comune, assicura il sindaco, farà la sua parte garantendo le misure di sicurezza che vengono richieste dai decreti del Governo e della Regione. Anche se il primo cittadino si toglie un sassolino dalla scarpa quando commenta quella che gli sembra in qualche modo una discriminazione, nell'ambito delle misure previste: «Viviamo anche noi le contraddizioni di questa situazione: prima fra queste, è sotto gli occhi di tutti vedere i centri commerciali aperti e i luoghi della cultura, di culto e delle nostre tradizioni purtroppo chiusi». Ma la legge è legge, e dunque anche Dolo ha dovuto cancellare, per questa settimana, i momenti pubblici che erano stati programmati insieme alle associazioni, e chiudere la biblioteca. Non ci sarebbero state infatti le condizioni, spiega Polo ai suoi concittadini, «per assicurare che in occasioni di quel tipo venisse mantenuta la distanza prescritta tra le persone». E allora la risposta non può che essere quella di «lavorare insieme», come è già stato fatto nei giorni del tornado.

INCONTRO CON BRUGNARO

Intanto il sindaco della Città metropolitana Luigi Brugnaro ha messo in programma per oggi alle ore 16 nell'auditorium del Centro servizi di via Forte Marghera (piano interrato), un incontro collegiale con i sindaci dei 43 comuni del territorio metropolitano. Brugnaro darà nuove comunicazioni relative all'emergenza coronavirus.

L.Per.

