LA PROPOSTA

VENEZIA Perché, allora, non utilizzare le entrate del Recovery Fund per il riequilibrio della laguna di Venezia? La domanda, trasformata in una proposta scritta in vista del Comitatone di domani, arriva dall'unione di intenti tra Italia Nostra (con la presidente Ebe Giacometti), Wwf e Lipu. Le tre associazioni hanno inviato un appello al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e ai ministri Sergio Costa (Ambiente), Paola De Micheli (Trasporti), Dario Franceschini (Beni culturali) e Roberto Speranza, (Salute) in cui richiedono di predisporre un Piano-progetto Laguna di Venezia.

Quattro i punti: il riequilibrio idraulico, morfologico ed ecosistemico finalizzato anche al ripristino di sufficienti misure di recupero e conservazione della biodiversita della laguna; una portualita compatibile con gli equilibri dell'ecosistema lagunare. E ancora, la difesa urgente dalle acque medio alte con interventi locali basati sui principi dell'adattamento e resilienza; per chiudere con la realizzazione di progetti e sperimentazioni geologiche per fronteggiare l'innalzamento del livello del mare.

«Tali azioni e obiettivi - sottolineano Italia Nostra, Wwf e Lipu - sono coerenti con gli interventi per il riequilibrio prescritti dalla prima legge speciale del 1973, dal Piano morfologico (1994), dal Palav (1995), dal consiglio dei ministri del Governo Amato (2003), dalla Commissione nazionale di Salvaguardia. Il riequilibrio della laguna potrebbe ottenere il sostegno economico» del Recovery Fund. «L'orientamento del Governo, di voler spostare in modo provvisorio gli approdi della crocieristica a Marghera - dicono - è in evidente contrasto con gli obiettivi del riequilibrio. Lanciamo un appello al Governo affinché non commetta un errore esiziale per la vita della laguna».

N. Mun.

