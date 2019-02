L'appello di Ambiente Venezia «No a nuovi scavi in laguna»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GLI AMBIENTALISTIVENEZIA «Sindaco Brugnaro, presidente Zaia, non avallate il progetto di Vtp del canale Vittorio Emanuele». L'associazione Ambiente Venezia chiede ai due massimi rappresentanti del territorio, che oggi saranno ricevuti dal ministro delle Infrastrutture, di non perdere più tempo con progetti su alternative interne alla laguna. Soprattutto dopo la bocciatura del progetto Contorta, l'abbandono del canale Tresse Nuovo e l'accantonamento del progetto di Porto Marghera per le navi più grandi, per l'associazione in prima fila...