L'appello del testimone: «Far rispettare le regole»

LO SCHIANTOVENEZIA «Serve più rispetto nei confronti degli altri. E soprattutto bisogna far rispettare le regole in laguna».Graziano Vecchiato, il veneziano che l'altra notte è stato testimone del tragico schianto mortale, ribadisce la necessità di interventi sulla sicurezza in laguna. «I due veneziani deceduti - aggiunge Vecchiato - avevano aspettato gli anni della pensione proprio per poter andare a pescare con la loro barca. Chi vive in laguna, in effetti, ha questo unico legame a questa città.Un legame che viene fin da bambini con...