L'APPALTO

VENEZIA Con Vivenda Spa, è attivo da oggi a palazzo Sceriman il servizio di ristorazione che solo nel territorio di Venezia copre già i pasti scolastici di 11.600 bambini e ragazzi. Un tassello aggiunto in città dalla società del gruppo La Cascina Cooperativa che da ora e per i prossimi tre anni curerà anche il ristoro degli 800 dipendenti della sede della Regione Veneto in Lista di Spagna. Un rinnovo locali sviluppato sia nelle proposte culinarie, sia nell'arredamento al pian terreno dell'edificio storico, che nella nuova veste ospita le due aree di bar bistrot e ristorante. Attenzione all'ambiente, al territorio e alle necessità degli avventori sono i tre moniti perseguiti in questa inaugurazione, nonché gli stessi che Vivenda porta avanti dal 2020 nel veneziano, dove è presente con 360 dipendenti dislocati tra 8 centri di cottura comunali a San Girolamo, Sant'Elena, a Pellestrina e Lido, a Campalto e Asseggiano in terraferma. Lo stabilimento di Quarto d'Altino è invece di proprietà della società, mentre l'ultimo arrivato, della Regione. Sceriman rappresenta una sfida e una opportunità chiarisce Davide Perrone, direttore di filiale Veneto di Vivenda Spa -. Ci troviamo in un luogo prestigioso per Venezia, subentrati nel difficile contesto lasciato anche qui dalla pandemia, a cui però abbiamo risposto con una proposta green, e attenta alle esigenze degli utenti. La sostenibilità è trasversale nelle decorazioni dello spazio così come nella scelta dei materiali usa e getta biodegradabili racconta Perrone -, nei licheni affissi alle pareti e nelle suppellettili realizzate con materiali di riciclo». La cura per la tradizione locale è ingrediente principale nel menù, con abbinamenti preparati sul posto, a base di prodotti a chilometro zero e bio prosegue il direttore di filiale -. Qui lanciamo anche il sistema Easy lunch, la piattaforma online con cui i fruitori della mensa possano prenotare da remoto il proprio pasto, da ritirare per l'asporto, o da trovare pronto sul vassoio, all'orario stabilito, e da consumare al tavolo del ristorante. Ciò permette non solo di non perdere tempo ma anche di evitare code e occasioni di assembramento sul luogo di lavoro. Intanto la stessa Vivenda, nella filiera scolastica che continua a procedere parallela su Venezia, ha riorganizzato l'erogazione alimentare nelle scuole in risposta al Covid-19 con più turni e refettori allestiti nelle classi, defezionate prima e dopo l'ora di pranzo. Prosegue anche il controllo diete speciali, per cui tre dietiste quotidianamente monitorano l'iter degli alimenti per i bambini con particolari necessità a tavola. (cos.fra.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA