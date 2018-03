CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'APERTURARiaperta a Verona la Galleria d'Arte Moderna Gam Achille Forti, a Palazzo della Ragione. Il nuovo percorso espositivo sarà festeggiato oggi, per tutta la giornata, con l'ingresso gratuito alla Gam. Si tratta del primo grande appuntamento per la Gam, voluto dalla direzione del nuovo Sistema Museale Unico di Verona, per valorizzare il suo patrimonio artistico. Porte aperte a veronesi e turisti, con l'obiettivo di presentare al pubblico la mostra permanente L'arte a Verona tra avanguardia e tradizione. L'Ottocento e il primo Novecento...