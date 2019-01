L'APERTURA OPOLE Quando si parla delle eccellenze del Made in Italy affermatesi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'APERTURAOPOLEQuando si parla delle eccellenze del Made in Italy affermatesi nel mondo il pensiero corre alla moda, allo stile, a marchi di prestigio come la Ferrari, persino alla pizza napoletana riconosciuta come patrimonio Unesco. Ma il nostro Paese è una miniera di fenomeni ignoti al grande pubblico, realtà tutte da scoprire, che operano ai massimi livelli della ricerca e dello sviluppo tecnologico, senza per questo conquistare fama e notorietà al di fuori del proprio settore. Spesso i manager che guidano queste imprese girano il mondo...