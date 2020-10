L'ANTOLOGIA

Si intitola Raccontare la politica il nuovo libro edito da Ytali., il magazine veneziano online di analisi e approfondimenti diretto da Guido Moltedo, una rivista attiva da cinque anni che edita anche varie pubblicazioni. Quest'ultimo lavoro è frutto di una serie di conversazioni con giornalisti che seguono la politica italiana, sia nazionale che regionale. A raccogliere le voci di Lucia Annunziata, Nino Bertoloni Meli, Marco Di Fonzo, Giorgio Frasca Polara, Fabio Martini, Maria Teresa Meli, Stefano Menichini, Augusto Minzolini, Nico Perrone, Gianni Riotta, Alessandra Sardoni, Alda Vanzan sono stati Matteo Angeli e Marco Michieli.

«Gran parte dei giornalisti che interpelliamo in questa raccolta di interviste - racconta Moltedo - appartiene a una generazione di cronisti, forse l'ultima, che ha raccontato la trasformazione della politica e dei politici nell'ultimo trentennio. Una trasformazione profonda, veloce, addirittura antropologica, di cui loro stessi, i giornalisti, in realtà sono parte, perché essa è anche frutto di un'interazione sempre più intensa tra media e politica. Sono giornalisti di valore che hanno dimostrato una considerevole capacità di adattamento ai cambiamenti, imposti sia al loro mestiere sia all'oggetto del loro lavoro».

Dalle conversazioni emerge com'è cambiata la politica, quanto hanno influito i social media nel modo di raccontarla, cosa cambierà ancora nel lavoro dei giornalisti «impegnati nel sempre più difficile compito di dare un senso ai fatti, oggi divorati giorno dopo giorno, a volte anche nel solo giro di poche ore, da un ciclo della notizia sempre più breve».

IL CAMBIAMENTO

Neanche mezzo secolo fa i fatti salienti della giornata politica erano condensati in una nota di una settantina di righe. Erano i tempi in cui le redazioni erano «implacabilmente maschili», le elezioni riservavano poche sorprese e la vita dei partiti seguiva rituali ben codificati. Nel tempo la centralità dei Palazzi della politica è scemata, la cronaca politica è aumentata, i cronisti si sono specializzati. E, soprattutto, sono cambiati i mezzi di comunicazione, tanto da chiedersi se oggi i media digitali e i social abbiano superato e sostituito il giornalismo politico.

«Quando l'informazione vive attraverso la professionalità e la competenza di chi sa comprendere e verificare le notizie - scrive nella postfazione Andrea Martella, sottosegretario all'Editoria - essa è uno strumento insostituibile per consentire il confronto tra differenti convincimenti e posizioni, cosa che la rende uno dei pilastri fondamentali del discorso pubblico e della democrazia stessa».

Raccontare la politica è disponibile sui siti librari store.streetlib, ibs, mondadoristore.

