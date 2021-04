Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ANTICIPAZIONEMahmood, Coez, Tha Supreme, Marracash, Gué Pequeno, Emis Killa, Madame, Shablo, Ginevra. No, non è la sfilza di ospiti dell'ultimo disco rap o urban finito in cima alle classifiche: sono i nomi degli artisti presenti nella colonna sonora di Zero, la nuova serie originale italiana prodotta da Netflix in uscita il 21 aprile. Ispirata al romanzo Non ho mai avuto la mia età di Antonio Dikele Distefano del 2018, è ambientata a...