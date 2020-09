L'ANTICIPAZIONE

Era fortunato ad aver trovato un lavoro altrove. Gli affari erano andati calando da quando i vichinghi avevano ripreso le incursioni nel Sud dell'Inghilterra, nove anni prima. Il commercio e la pesca erano diventati pericolosi con quei predoni in circolazione. Soltanto i più coraggiosi acquistavano imbarcazioni. Alla luce delle stelle vide che ora c'erano tre navi in porto: due per la pesca alle aringhe e un mercantile franco. Sulla spiaggia c'era un gruppetto di imbarcazioni più piccole tirate in secca, destinate alla navigazione costiera e fluviale. Lui aveva contribuito alla costruzione di una delle due barche da pesca. Ma ricordava un tempo in cui in porto c'era sempre una decina di navi, se non di più.

Sentì una brezza fresca da sud-ovest, il vento prevalente in quella zona. La sua barca aveva una vela, piccola perché realizzarla era molto costoso: per una vela di dimensioni sufficienti per una nave d'altura una donna impiegava quattro anni di lavoro. Ma non valeva la pena di spiegare la vela per il breve tragitto attraverso la baia. Cominciò a remare, senza avvertire la minima fatica. Edgar aveva muscoli forti come quelli di un fabbro. Suo padre e i suoi fratelli erano come lui. Per tutto il giorno, sei giorni alla settimana, lavoravano con accetta, ascia e succhiello per dare forma al fasciame di quercia che costituiva lo scafo delle imbarcazioni. Era un lavoro duro che irrobustiva gli uomini. Il suo cuore traboccava di gioia. Era riuscito a fuggire. E stava per ricongiungersi con la sua amata. Le stelle brillavano nel cielo, la spiaggia scintillava candida e, quando i remi fendevano la superficie dell'acqua, la schiuma gli ricordava i riccioli che ricadevano sulle sue spalle. Si chiamava Sungifu, solitamente abbreviato in Sunni, ed era meravigliosa.

IL LITORALE

Edgar riusciva a distinguere le costruzioni lungo il litorale, i luoghi in cui pescatori e commercianti svolgevano le loro attività: la forgia di uno stagnino che realizzava oggetti resistenti alla ruggine per le navi, il lungo cortile in cui il cordaio intrecciava le sue cime, e l'enorme fornace di un fabbricante di catrame che bruciava tronchi di pino per ricavarne il liquido appiccicoso con il quale i costruttori di barche rendevano impermeabili gli scafi. La città sembrava sempre più grande vista dall'acqua: era abitata da parecchie centinaia di persone, la maggior parte delle quali traevano sostentamento, direttamente o indirettamente, dal mare. Edgar guardò verso la sua destinazione, all'altro capo della baia. Nell'oscurità non sarebbe riuscito a vedere Sunni neanche se lei fosse stata là, cosa impossibile dato che si erano accordati per incontrarsi all'alba. Ma non riusciva a distogliere lo sguardo dal punto dove lei sarebbe comparsa di lì a poco. Sunni aveva ventun anni, tre più di lui. Aveva attirato la sua attenzione un giorno in cui se ne stava seduto sulla spiaggia a fissare il relitto vichingo. La conosceva di vista, ovviamente conosceva tutti gli abitanti del posto , ma non l'aveva mai notata prima, e non ricordava nulla della sua famiglia. «Sei arrivato a terra con il relitto?» gli aveva chiesto. «Te ne stavi talmente immobile che ho pensato fossi un tronco portato dal mare.» Lui aveva capito subito che doveva avere un'immaginazione fervida per fare una considerazione del genere così su due piedi. E le aveva spiegato che cosa lo affascinava delle linee di quella nave, sentendo che lei avrebbe capito. Avevano parlato per un'ora e lui si era innamorato.

Poi lei gli aveva detto di essere sposata, ma ormai era troppo tardi. Suo marito, Cyneric, aveva trent'anni. L'aveva sposata quando lei ne aveva solo quattordici. Aveva una piccola mandria di mucche da latte e Sunni si occupava di fare il formaggio. Aveva uno spiccato senso degli affari e faceva guadagnare un sacco di soldi al marito. Non avevano figli. Presto Edgar aveva scoperto che Sunni odiava Cyneric. Ogni notte, dopo la mungitura serale, lui andava in una taverna chiamata The Sailors e si ubriacava. Mentre era lì, Sunni sgattaiolava nei boschi per incontrare Edgar.

IL VILLAGGIO

Ora, però, non avrebbero più dovuto nascondersi. Quel giorno sarebbero fuggiti insieme o, per l'esattezza, avrebbero preso il largo. Edgar aveva ricevuto l'offerta di un lavoro e di una casa in un villaggio di pescatori a una cinquantina di miglia da Combe lungo la costa. Era stato fortunato a trovare un costruttore di barche che cercava un aiutante. Non aveva denaro con sé non ne aveva mai: Ma' diceva che non ne aveva bisogno , però i suoi attrezzi erano in uno stipo ricavato nello scafo. Avrebbero cominciato una nuova vita. Quando tutti avessero capito che se n'erano andati, Cyneric si sarebbe reputato libero di risposarsi. Se una donna fuggiva con un altro uomo, era come se avesse divorziato: la Chiesa poteva non essere d'accordo, ma quella era l'usanza. Nel giro di qualche settimana, aveva detto Sunni, Cyneric si sarebbe recato nelle campagne e avrebbe trovato una famiglia povera e disperata con una graziosa figlia quattordicenne. (...)

Ken Follett

