LA SCOPERTA

Una delle spade più antiche al mondo, di provenienza anatolica e risalente a circa cinquemila anni fa, è riemersa ancora una volta dall'ennesimo scrigno veneziano. Questa volta è il caso dal Monastero Armeno dell'isola di San Lazzaro nel cuore della Laguna. A scoprire questo nuovo cimelio è stata una giovane dottoranda dell'università di Ca' Foscari, Vittoria Dell'Armellina che, visitando la collezione del museo dei Padri mechitaristi sull'isola, si è imbattuta in una vetrina che esponeva alcuni oggetti di epoca medievale. Tra di essi, una piccola spada ha attirato immediatamente la sua attenzione proprio per aver sostenuto la sua tesi di laurea sulla nascita e lo sviluppo della spada nel Vicino Oriente. Insomma, un occhio esperto nonostante la giovane età. L'esperienza e la memoria della giovane dottoranda è andata subito ad analoghi oggetti custoditi nel Palazzo Reale di Arslantepe, nell'Anatolia Orientale, e nel museo turco di Tokat.

IL COLPO DI SCENA

E immediata è stata la sorpresa scorgendo tanti elementi identici all'arma conservata a San Lazzaro. Ma non completamente certa, Dell'Armellina si è rivolta ad una docente di Archeologia dell'ateneo veneziano, Elena Rova per avere una supervisione autorevole. Un esame quindi assolutamente necessario per dare conferma alle ipotesi emerse nelle intuizioni espresse dalla giovane dottoranda. Così ad indagini conoscitive sono succeduti esami circostanziati che hanno portato la ragazza dalle supposizioni alla certezza. A poco a poco l'arcano è stato svelato grazie anche alle conoscenze e alla collaborazione di Padre Serafino Jamourlian che, consultando l'archivio del Museo mechitarista, ha consegnato alla studiosa alcuni documenti interessanti scoprendo così che la spada era giunta a Venezia dalla città turca di Trebisonda, capoluogo dell'omonima provincia sulla costa nord-orientale, affacciata sul Mar Nero.

IL DOCUMENTO

A donarle al Monastero nella seconda metà dell'Ottocento era stato un mercante d'arte di nome Yervant Khorasandjian così come attestava una busta contenente un foglio in armeno, ricopiato fortunatamente da mano ignota (e non consapevole forse del tesoro che aveva tra le mani) alcuni anni or sono su carta moderna. Ma non è tutto: nell'appunto si indicava una donazione a favore di un religioso, Padre Ghevond (Leonzio) Alishan, celebre poeta e amico di John Ruskin scomparso nel 1901, che segnalava, oltre alla spada, anche altri oggetti, stabilendone anche la provenienza. Tutto il prezioso materiale arrivava da Kavak, località non distante da Trebisonda. Le indagini non erano però finite qui. E hanno riguardato il metallo. Qui si è reso necessario l'aiuto della docente Ivana Angelini e la collaborazione del Ciba (Centro interdipartimentale di Ricerca Studio e Conservazione dei Beni Archeologici, Architettonici e Storico-Artistici) di Padova. Dopo un attento esame in laboratorio si è accertato che la spada è stata realizzata in rame arsenicato, una lega metallica utilizzata prima della diffusione del bronzo. A questo punto è stata fatta una comparazione con le spade di Arslantepe e tutto ciò ha permesso di avere maggiore sicurezza nella datazione che è stata collocata tra la fine del IV millennio a.C. e l'inizio del secolo successivo. Ora le indagini proseguiranno per capire l'uso che veniva fatto di questa spada. Forse oggetto militare, ornamentale o funerario, ma l'assenza di una decorazione o solo di una iscrizione non ha favorito finora una facile lettura del cimelio che potrebbe essere stato frutto di un saccheggio di un'antica tomba. Un enigma che potrebbe, infine, essere svelato il prossimo 31 marzo proprio a Ca' Foscari in occasione del convegno La spada e il leone, organizzato dal Dipartimento di Studi Umanistici.

Riccardo Petito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

