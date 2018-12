CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANTEPRIMAArriva a Natale Moschettieri del re. La penultima missione di Giovanni Veronesi, in sala dal 27 dicembre con Vision Distribution in 500 copie distribuite su tutto il territorio nazionale. Una sorta di simil Armata Brancaleone 2.0 che rimette in campo quattro Moschettieri ormai dismessi e un po'sfigati. Ovvero: uno straordinario Pierfrancesco Favino nei panni di un D'Artagnan sincopato dal suo precario italo-francese e ormai puzzolente allevatore di maiali; Porthos (Valerio Mastandrea) perso nei fumi di una sua personale droga...