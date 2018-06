L'ansia da foglio bianco, poi il tema Prima scelta le persecuzioni razziali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE EMOZIONIUn po' di ansia da foglio bianco, qualche dubbio di grammatica, ma solo per pochi la notte insonne.I giochi sono fatti per la prima prova di maturità che ieri ha impegnato 6140 studenti veneziani per la prova del tema di italiano.Le tracce hanno riguardato le persecuzioni razziali attraverso l'analisi del testo de Il giardino dei Finzi Contini, capolavoro di Giorgio Bassani, a 80 anni dall'emanazione delle leggi razziali; il principio dell'uguaglianza nella Costituzione italiana, di cui ricorrono i 70 anni; la Cooperazione...