L'ANNUNCIO

VENEZIA Papa Luciani sarà proclamato Beato domenica 4 settembre 2022. Un notizia che dopo essere stata diffusa dalla Diocesi di Belluno è subito rimbalzata di casa in casa a Canale d'Agordo, dove il papa del sorriso è nato, ed ha raggiunto Venezia: da patriarca infatti il cardinale Albino Luciani aveva raggiunto Roma convinto di far ritorno a San Marco nel giro di pochi giorni. Invece, come successo per Giuseppe Roncalli prima di lui, l'elezione al soglio pontificio con il nome di Giovanni Paolo I. «Era una notizia che attendavamo da tempo ora finalmente è arrivata e siamo tutti soddisfatti per questo grande evento - sottolinea a botta calda il sindaco Flavio Colcergnan che sarà presente in piazza San Pietro per rappresentare tutta la comunità di Canale - Ora cercheremo di attrezzare anche Canale per poter seguire l'evento in piazza, magari allestendo uno schermo gigante».

LA COMUNICAZIONE

La lieta notizia è stata data per telefono dal cardinale Semeraro al vescovo di Belluno-Feltre Renato Marangoni. Questo il messaggio pubblicato sul sito della Diocesi di Belluno: «Il sapore dei pranzi delle feste, traspira il clima festoso di casa e giunge come lieta notizia la chiamata telefonica del Prefetto delle cause dei Santi, il cardinale Marcello Semeraro».

Le parole sono immediate e allargano il cuore: «Caro vescovo Renato, ho pensato di chiamare per telefono e dire subito a voce quanto dovrei fare per lettera che non so quando arriverà in questi giorni di festa. Mi è stata comunicata la data in cui Papa Francesco a San Pietro in Roma proclamerà beato papa Giovanni Paolo I: sarà domenica 4 settembre 2022. Sì, era attesa questa notizia e qualcuno anche la immaginava. Ora è ufficiale. Siamo grati del dono che ci viene così confermato. È una sorta di evento natalizio da preparare, attendere e accogliere. Vorrei evidenziare questa dimensione del dono di cui stupirci e di cui essere grati a Dio, che è come una madre premurosa per i suoi figli, ma anche riconoscenti a uomini, donne, famiglie e comunità che intessono la vita e il ministero del nostro don Albino Luciani. La sua santità di vita è un frutto maturato con l'apporto divino e umano al plurale».

IL CONTO ALLA ROVESCIA

Restano nove mesi per prepararsi a questo lieto evento e nonostante che la cerimonia si tenga a Roma in San Pietro tutti sperano di poter seguire la cerimonia anche a Canale in una cornice si festa e di preghiera. Anche il paese si sta attrezzando: la casa natale di papa Luciani è da tempo soggetto a sistemazione e adeguamento sia interno che esterno al fine di renderla ancora più accogliente ai vari pellegrini che si attendono già dalla prossima primavera ed è anche plausibile pensare che ci sarà una forte impennata di arrivi per la prossima estate proprio in funzione di questa tanto attesa cerimonia di Beatificazione che ha riacceso i riflettori sul Papa del Sorriso e il suo paese Natale.

Dario Fontanive

