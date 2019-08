CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANNUNCIOVenezia candida la propria plurisecolare produzione artigianale di perle in vetro a patrimonio culturale dell'Unesco. Il progetto a sostegno della candidatura delle perle veneziane promosso dal Comitato per la tutela storica e culturale delle perle di vetro veneziane.Nel percorso di accreditamento, oggi, nell'ambito degli appuntamenti promossi in occasione della 76/a Mostra d'Arte cinematografica di Venezia, è stato proiettato in anteprima al Palazzo del cinema del Lido di Venezia il cortometraggio emozionale del regista Massimo...