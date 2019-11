CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ANNUNCIOVENEZIA «Basta pali in legno, li metteremo in acciaio nei pontili strategici, o quanto meno con un collare d'acciaio. In questo modo si eviterà, con il moto ondoso, il violento e continuo sfregamento delle catene di sicurezza contro il legno, motivo per cui le briccole cedono, le passerelle finiscono in acqua e i pontili diventano pericolosi». Parola di Giovanni Seno, amministratore delegato di Avm, che senza particolari preoccupazioni delinea la risposta allo stillicidio dei pontili di quest'anno. «Non mi sento una vittima del...