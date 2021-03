L'ANNUNCIO

Notturno, già bocciato alla prima scrematura per gli Oscar Internazionali (quelli che un tempo si chiamavano al Film straniero), finisce fuori gara anche nella sua categoria più naturale: quella del documentario. Puntare su Gianfranco Rosi si è rivelato fallimentare. Così ancora una volta l'Italia resta dimenticata e bisognerà anche domandarsi, se era il vaso di puntare su un unico film e magari pescare altro, come Favolacce dei fratelli D'Innocenzo, che forse qualche chances in più la poteva avere. D'altronde in Italia se il cinema non passa i suoi anni più significativi per farsi notare a livello internazionale (a parte i rari casi dei pochi registi affermati da tempo, da Moretti a Garrone, da Sorrentino a Bellocchio), nemmeno le commissioni chiamate a scegliere sembrano lucide, privilegiando il consolidato, non rischiando mai, come ad esempio fanno altre nazioni, a cominciare dalla Francia che ha premiato un'opera prima di un giovane regista nemmeno francese, ma padovano, per capire come è ben diverso il pensiero altrove. Che poi anche Due di Filippo Meneghetti non ce l'abbia fatta a entrare nella cinquina poco importa, ma è la tipologia della scelta a evidenziare la differenza. Dell'Italia resta poco in gara. Pinocchio di Matteo Garrone, non il suo miglior film, si gioca una statuetta in due categorie tecniche come costumi (Massimo Cantini Parrini) e trucco (il trio Coulier, Colli e Pegoretti), volendosi accontentare; mentre Laura Pausini, che già si è portata casa il Golden Globe, resiste e spera in un bis con la canzone originale (Io sì), invero languidamente soporifera, in uno dei più imbarazzanti film della stagione italiana: La vita davanti a sé di Edoardo Ponti, nonostante la presenza della madre Sophia Loren.

Sono 8 i film che si sfidano come miglior film assoluto: tra questi il Leone d'oro Nomadland, già trionfatore ai Golden, della cinese Chloé Zhao, film indubbiamente bello ma già discretamente sopravvalutato, che parte comunque da favorito. Lo stesso film conta in tutto 6 nomination, compresa quella per la miglior regia, dove per la prima volta concorrono contemporaneamente due donne, la seconda è la britannica Emerald Fennell per Promising young woman. Nomadland ripropone Venezia, intesa come Mostra, sugli scudi, con una presenza massiccia di nomination, ben 14: oltre alle sei per il Leone, arrivano le 3 per l'ottimo One night in Miami di Regina King (che avrebbe meritato qualcosa in più); le 2 a Collective; quella per Vanessa Kirby (miglior attrice in Pieces of a woman); e quella doppia per il Film internazionale con Quo vadis, Aida?, che batte bandiera della Bosnia e Herzegovina, e il tunisino The man who sold his skin), prima volta per quel Paese, dove va ricordata anche la presenza di Monica Bellucci.

Il resto delle nomination si presta al consueto dibattito di qualche presenza esagerata e puntuali dimenticanze, come ogni anno. Tra i film è forte la dominanza di Mank di David Fincher, che di possibili statuette ne ha ben 10, ma che probabilmente è destinato a vincerne assai meno. La più probabile resta però la fantastica fotografia di Erik Messerschimdt, al pari di quella per il miglior attore protagonista a Chadwick Boseman, prematuramente scomparso nel film Ma Rainey's black bottom. E detto che la presenza di Netflix è a ogni anno sempre più massiccia (stavolta siamo a 35 nomination in tutto), aspettiamo la notte tra il 25 e il 26 aprile per conoscere i vincitori.

