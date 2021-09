Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ANNUNCIOMassimo Giletti rinnova con La7 per i prossimi due anni il giornalista sarà al timone del suo programma «Non è l'Arena», che quest'anno debutterà in autunno nella nuova collocazione al mercoledì sera in prime time. Urbano Cairo brinda all'accordo a Dogliani, nelle Langhe, dove è il protagonista della prima giornata del Festival della Tv. In prima fila ad ascoltarlo il padrone di casa Carlo De Benedetti.Sul palco i temi...