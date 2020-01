L'ANNUNCIO

Mancano quattro mesi all'inaugurazione, ma un fatto è sicuro: non ci sarà da annoiarsi al Festival di Cannes, in programma sulla Croisette dal 12 al 23 maggio. Come presidente della Giuria della 73ma edizione il delegato generale Thierry Frémaux e il presidente Pierre Lescure hanno infatti nominato Spike Lee. In risposta all'Oscar ancora «troppo bianco», il regista di Fa' la cosa giusta è il primo afroamericano a ricoprire la carica toccata l'anno scorso ad Alejandro G. Iñárritu che incoronò il film coreano Parasite, ora in corsa per 6 Academy.

SPIRITO BATTAGLIERO

Lee, 62 anni, battagliero paladino della causa dei neri e nemico dichiarato di Donald Trump, possiede una creatività geniale ed è stato in passato protagonista di storiche sfuriate. Alla nomina ha reagito così: «Quando mi hanno chiamato ero scioccato, sorpreso e orgoglioso di essere la prima persona della diaspora africana a ricoprire questo ruolo... Cannes, oltre a essere il più importante festival cinematografico del mondo, senza mancare di rispetto a nessuno, ha avuto un grande impatto sulla mia carriera. Ha cambiato il mio percorso nel cinema mondiale». È vero. Nel 1986 il primo lungometraggio di Spike, Lola Darling, vince il Prix de la Jeunesse. Nel 1989 Fa' la cosa giusta viene selezionato in concorso. Ma quando Sesso bugie e videotape di Steve Soderbergh gli soffia la Palma d'oro, Spike se la prende con il presidente della Giura Wim Wenders: «Farebbe meglio a stare attento», esclama, «da qualche parte a casa ho una mazza da baseball con sopra il suo nome», salvo poi definire qualche anno dopo quel «coup de gueule», cioè l'improvvida sparata «molto immatura, è stato stupido».

Nel 1991 torna in gara a Cannes con Jungle Fever. Il suo Girl 6 - Sesso in linea viene invece presentato fuori concorso nel 1996 e S.O.S. Summer of Sam - Panico a New York, nel 1999, è accolto alla Quinzaine des Réalisateurs. Nel 2000 La 25ma ora va al Certain Regard e nel 2018 il regista torna in concorso a Cannes con BlacKkKlansman vincendo il Grand Prix della Giuria, apripista per l'Oscar conquistato poi per la sceneggiatura non originale.

LE SPARATE

Altra sparata di Spike nel 2008, questa volta contro Clint Eastwood per Bird, biopic sul musicista nero Charlie Parker. «Un regista bianco non ha il diritto di parlare della nostra gente», tuona Lee che nel 2012 attacca Quentin Tarantino e il suo Django Enchained twittando «la schiavitù dei neri non è un western-spaghetti». Nel 2016, diserta gli Oscar in polemica con la mancata candidatura degli attori afroamericani. E nel 2019 lascia polemicamente il Dolby Theatre dopo la vittoria di Green Book, da lui ritenuto un film «razzista».

LA STORIA

Attualmente il regista prepara Prince of Cats che trasporta a Brooklyn la storia di Romeo e Giulietta. E per Netflix farà Da 5 bloods su un gruppo di reduci del Vietnam che tornano nella giungla. A Cannes si batterà per le produzioni della piattaforma, che ha fatto incetta di nomination all'Oscar ma è bandito dal Festival per l'opposizione degli esercenti francesi? È quello che scopriremo.

Intanto Frémaux e Lescure sono convinti di aver fatto la cosa giusta. «Lo sguardo di Spike è più che mai prezioso», dichiarano. «Cannes è una terra d'accoglienza naturale e una cassa di risonanza mondiale per chi risveglia le coscienze mettendo in discussione le posizioni precostituite. La personalità fiammeggiante di Lee promette bene».

Gloria Satta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA