L'ANNUNCIO

La Mostra del Cinema si farà. La sfida è vinta. E ora si potrà tranquillamente cominciare il classico conto alla rovescia. Ci saranno meno film in rassegna, ma più luoghi e spazi per vederla. Benvenuti a Venezia 77, la prima Biennale dell'era (forse) post Covid. L'appuntamento con il cinema, già fissato da tempo per il periodo dal 2 al 12 settembre, è stato confermato ieri facendo tirare a tutti un sospiro di sollievo. Diciamolo subito la prima Mostra del neo presidente Roberto Cicutto, non sarà come tutte le altre: verranno un po' meno i cotillons e gli appuntamenti mondani (il magico Red Carpet comunque si farà), ma il programma sarà ricco con almeno una cinquantina di film in rassegna.

NORME ANTI-COVID

E soprattutto sarà una kermesse con un convitato di pietra, il Covid-19 che è diventato - purtroppo - protagonista di tutte le misure anti-affollamento e di distanziamento sociale che sono state adottate. In attesa della deroga governativa per l'afflusso nelle sale, con la speranza che si possa entrare senza mascherine e con i posti distanziati di un metro l'uno dall'altro, la Biennale ha moltiplicato gli spazi o meglio i contenitori a disposizione. A tutte le sale tradizionalmente note e usate (sala Grande, Perla, Darsena, Cubo Rosso) durante il festival, Ca' Giustinian ha aggiunto e allestito due Arene all'aperto per il pubblico. Una sarà ai Giardini di Castello, nell'area verde che ospita generalmente l'Esposizione d'arte; la seconda al Pattinodromo del Lido, non distante dalla cittadella del cinema sul Lungomare. Infine la Biennale ha stabilito che all'accesso nell'area della Mostra, tutti debbano essere sottoposti alla misurazione della temperatura con i termoscanner. Inoltre la maggior parte dei film sarà programmata anche al cinema Rossini a due passi da Rialto, e a Mestre al Centro Candiani nell'àmbito del ciclo Esterno notte. Questa ampia gamma di luoghi a disposizione permetterà di poter assistere anche a stesse proiezioni in sale diverse garantendo il più possibile la visione sia al pubblico sia agli operatori culturali (verso i quali comunque sarà compiuta una rigorosa politica di accredito).

IL CONCORSO

Le altre novità di rilievo riguardano la struttura di Venezia 77. Le procedure anti-Covid, al di là della logistica, non hanno intaccato nell'essenza la Mostra del cinema. Di certo, è stata fatta una selezione tra gli eventi fra quelli - ovviamente - fulcro della manifestazione e quelli collaterali. Il concorso principale rimarrà inalterato e cosi la sezione Orizzonti. Anche quella Fuori concorso rimarrà identica così come Biennale Collage Cinema. In questo caso l'ossatura della Mostra sarà garantita così come è sempre stata approfittando dei luoghi e delle sale di proiezione sull'isola. Il concorso Venezia Virtual Reality, invece, che si svolgeva tradizionalmente sull'isola del Lazzaretto Vecchio sarà interamente fruibile online grazie ad una piattaforma innovativa, studiata ad hoc, accessibile a tutti gli accreditati in collaborazione con enti di settore (VrChat e Htc Vive Pro).

ACCORDO CON BOLOGNA

Un'altra delle novità introdotte in occasione di Venezia 77 riguarderà la sezione Venezia classici che, per la prima volta, pur facendo parte della cornice Biennale, quest'anno - vedrà il simbolo di Ca' Giustinian troneggiare a Bologna all'interno del programma Il Cinema ritrovato promosso dalla Cineteca di Bologna. Venezia classici si terrà come prologo alla mostra dal 25 al 31 agosto. Infine, l'«unica» rinuncia vera e propria riguarderà la sezione Sconfini sacrificata sull'altare per consentire l'uso degli spazi tradizionalmente destinati a questa rassegna alle altre parti del concorso.

IL MERCATO DEL CINEMA

Infine la parte squisitamente più tecnica e per gli addetti ai lavori che scandisce parallelamente ogni Mostra del cinema.

Per quanto riguarda il Venice Production Bridge, la 5a edizione (3-11 settembre 2020) si terrà sia in presenza al Lido con le strutture abituali al terzo piano dell'Hotel Excelsior, sia online con progetti specifici. Incontri one-to-one saranno organizzati anche online, permettendo che alcuni progetti in presenza siano seguiti anche da quelli accreditati che non potranno raggiungere Venezia.

È confermata l'organizzazione in presenza del Venice Gap Financing Market (Vgfm, lungometraggi) e del Book Adaptation Rights Market, che offriranno anche molte possibilità di partecipare da remoto (Vgfm per tutti i progetti di Realtà Virtuale, Final Cut in Venice, le proiezioni del Mercato e l'European Film Forum). Convegni ed eventi si terranno fisicamente all'Hotel Excelsior e saranno per la prima volta visibili in streaming sul sito web del Venice Production Bridge, sul quale potrà essere trovato ogni altro dettaglio sul programma.

P.N.D.

