L'ANNUNCIO

La Fondazione Giancarlo Ligabue compie cinque anni e regala a Venezia tre esposizioni nel prossimo triennio. E sarà un terzetto di mostre straordinarie, con partnership importanti come il Museo du quai Branly-Jacques Chirac di Parigi o il British Museum dedicate alla storia dell'uomo, alla ricerca delle nostre origini e nel segno della ricerca scientifico-culturale che ha sempre caratterizzato il Centro e poi la Fondazione nata alla memoria dell'imprenditore e esploratore veneziano scomparso nel gennaio del 2015. Ed è toccato al figlio Inti, ieri mattina, a Palazzo Erizzo, celebrare la figura del padre e la sua passione per la ricerca etnografica ricordando un episodio da bambino, quando durante una intervista televisiva fatta al padre, nelle immagini lo si vede gironzolare attorno al genitore che sta raccontando davanti alla telecamera la sua attività scientifica in giro per il mondo.

GRANDE PASSIONE

Ed è nel segno di questi ricordi che Inti Ligabue ha voluto presentare la proposta culturale della Fondazione. La prima mostra sarà allestita nell'ottobre prossimo a Palazzo Cavalli Franchetti, a due passi dal Ponte dell'Accademia con il titolo di Power & Prestige in collaborazione con il Museo du quai Branly diretto da Emmanuel Kasarhèrou, e riunirà per la prima volta in Italia, oltre 150 Bastoni del Potere a lungo considerati armi per selvaggi o relegati ad essere opere d'arte, rappresentazioni di divinità, oggetti di scambio e accessori per cerimonie, realizzati tra il XVIII e il XIX secolo, tra Africa, Oceania e Americhe, alcuni di proprietà della collezione Ligabue. La mostra sarà curata da Steven Hooper della East Anglia University. Dopo il periodo veneziano, la mostra si trasferirà nella capitale francese.

DA LEONARDO A TIEPOLO

Il secondo appuntamento si terrà nel 2022 con una nuova mostra intitolata De Visi Mostruosi. Caricature da Leonardo a Tiepolo, con una selezione di ritratti grotteschi dal XV al XVIII secolo (disegni originali, acquerelli, libri a stampa). Il terzo nel 2023 sarà invece con una esposizione dedicata all'«arte antropomorfa» e sarà ricordato anche per il mezzo secolo del Centro di ricerca. «Accanto agli eventi espositivi - ha ricordato Inti Ligabue - non mancheranno le conferenze e i dialoghi, che anche nelle passate edizioni, hanno riscosso grande favore nel pubblico. Per celebrare i 40 anni del Magazine, inoltre, abbiamo messo a disposizione online gratuitamente i primi 50 numeri della rivista secondo il progetto 50x50».

IL BILANCIO

Infine tra le altre sfide vi è anche quella di istituire la figura di un visiting curator per apprezzare i pezzi d'arte custoditi a Palazzo Erizzo. La presentazione delle tre iniziative e il compleanno della Fondazione Ligabue è servita anche a fare un bilancio dell'attività svolta in questi cinque anni. «Ne siamo molto soddisfatti - ha ricordato ancora Inti Ligabue accompagnato da Massimo Casarin e Adriano Favaro - In questi anni, proprio prendendo spunto dagli ideali di mio padre Giancarlo, abbiamo realizzato 4 grandi mostre (Il Mondo che non c'era; Prima dell'alfabeto; Idoli e La Grande impresacon oltre 250 mila visitatori, 300 laboratori per bambini, 400 visite guidate, 6 mila studenti in visita, 26 conferenze tematiche e 6 eventi ad ingresso gratuito. E su tutto, un grande, grandissimo omaggio a mio padre: l'intitolazione del Museo di storia naturale di Venezia».

Paolo Navarro Dina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

