Ironico e dissacrante, senza filtri nel prendersi sul serio e capacw di giocare senza paradigmi nella messinscena, Krzysztof Warlikowski si inserisce nella corrente di rinnovamento dei linguaggi teatrali che ha attraversato l'Europa tra fine Novecento e inizio millennio. Con lui torna in Polonia il Leone d'oro alla carriera per il Teatro assegnato da La Biennale. L'istituzione veneziana ha annunciato ieri l'assegnazione del riconoscimento per il 2021 al regista polacco, figura emblematica del teatro post-comunista, che ha portato visioni dense e memorabili nei maggiori festival internazionali, ma ha anche colpito con allestimenti lirici a Parigi, Londra, Salisburgo.

Interessante anche il primo Leone d'argento scelto dai nuovi direttori della Biennale Teatro, Stefano Ricci e Gianni Forte. A ricevere il premio che scruta i nuovi orizzonti sarà l'inglese Kae Tempest, artista poliedrico che è insieme poeta, autore teatrale e scrittore, rapper e performer. Figlio di una tradizione altissima che nel Novecento ha visto piovere sulla scena europea e internazionale geni quali Gombrowicz, Kantor e Grotowski, Warlikowski ha saputo fondere linguaggi e toccare il pubblico a fondo senza risultare manierista. «Da più di vent'anni si legge nella motivazione - è fautore di un profondo rinnovamento del linguaggio teatrale europeo».

Kae Tempest è «la voce poetica più potente e innovativa emersa nella Spoken Word Poetry degli ultimi anni», recita invece la motivazione per il Leone d'argento. E in effetti il poeta-performer britannico ha saputo essere pop, ma di rottura, scalando le classifiche editoriali e raccogliendo consensi internazionali per la sua capacità di «dissezionare e raccontare con sguardo lucido angosce, solitudine, paure e precarietà di vivere, i più invisibili eppure concreti compagni di vita della nostra epoca». A Tempest va il riconoscimento «per l'audacia luminosa nel posizionare deflagranti inneschi riflessivi e per voler ancora sperimentare in un genere definito di nicchia, come la poesia, mescolando l'aulico con il basso, la rabbia con la dolcezza degli affetti». (Gb.M.)

