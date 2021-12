L'ANNUNCIO

Il presidente del Teatro Stabile del Veneto, Giampiero Beltotto parla di vera e propria corazzata. Ed effettivamente lo è. Niente di più vero nel detto: l'unione fa la forza. Da ieri, i teatri di Trieste, Bolzano e Venezia hanno sottoscritto un protocollo d'intesa che sancisce la prima rete interregionale dello spettacolo dal vivo. In sostanza, l'occasione dei tre enti teatrali di avviare una sinergia su due poli cardine come programmazione e produzione di spettacoli. «È un risultato storico - sottolinea soddisfatto Beltotto - che apre nuove e suggestive sfide. Che rende ancor più di peso l'offerta culturale a Nordest e che, in un prossimo futuro, potrà allargarsi al Teatro nazionale sloveno a Trieste e pure al circuito Arteven nel Veneto; e all'ente teatrale di Trento. L'accordo, inoltre, è stato accolto con soddisfazione anche da Franco Oss Noser, presidente dell'Agis Triveneta. «Si tratta di un passo avanti importantissimo - aggiunge Beltotto - che mette insieme tre realtà teatrali del nostro Paese che hanno deciso di lavorare congiuntamente allontanando egoismi e gelosie. Questo è solo un punto di partenza soprattutto a favore dei nostri spettatori che sono, in tutta l'area almeno settecentomila».

L'ACCORDO

Gli obiettivi del nuovo patto sottoscritto ieri pomeriggio a Trieste sono: la razionalizzazione del sistema distributivo in ambito interregionale; l'allargamento dei rispettivi bacini di utenza con progetti innovativi di formazione del pubblico, con lo scopo di promuovere la crescita di potenzialità artistiche e percorsi di avviamento e reciproco scambio culturale con il mondo della scuola e dell'università. «E tutto questo - spiega ancora Beltotto - in sinergia con il mondo dell'impresa e delle Camere di commercio, che sono cardine del sistema teatrale in area veneta. Una collaborazione che, a livello operativo, sta dando ottimi risultati». Ma tra gli obiettivi del nuovo sodalizio vi è innanzitutto la volontà di una crescente presenza a livello internazionale soprattutto per quel che riguarda le produzioni, attraverso interscambi, partecipazione coordinata su progetti sostenuti dall'Unione europea e in questo senso sarà prezioso anche l'impegno dei direttori artistici, basti pensare alla svolta internazionale impressa dal direttore del Teatro stabile del Veneto, Giorgio Ferrara con il cartellone programmato per la stagione 2021-22 dei teatri di Venezia, Padova e Treviso e la presenza di grandi artisti e registi europei e di Oltreoceano.

LE REAZIONI

«Guardiamo al futuro in un'ottica lungimirante - ha sottolineato Giovanni Salghetti Drioli per il Teatro stabile di Bolzano. Analogo il commento di Francesco Mario Granbassi per lo Stabile del Friuli Venezia Giulia: «In questo momento difficile, il mondo del teatro rappresenta un punto di ancoraggio, di sopravvivenza e di ripartenza». Soddisfazione è stata espressa anche dal governatori di Veneto e Friuli Venezia Giulia rispettivamente Luca Zaia e Massimiliano Fedriga e dal presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Giuliano Vettorato. «Che i tre Teatri stabili del Nordest - hanno detto - decidano di ampliare un progetto strutturato e finalizzato di produzioni comuni e a realizzare economie di scala è davvero una buona notizia per il Nordest e per la cultura italiana. C'è tutta la consapevolezza, in questo momento delicato, di unire le forze».

Paolo Navarro Dina

