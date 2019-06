CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ANNUNCIOI boschi con un riferimento doveroso a quelli feriti dalla violenta tempesta che si è abbattuta sugli alberi delle nostre montagne a fine ottobre. È il filo conduttore dell'edizione 2019 del Premio Mario Rigoni Stern per la letteratura multilingue delle Alpi, in programma il prossimo 15 giugno, alle 10.30, a Palazzo Labia e il 16 giugno, alla stessa ora, al Teatro Millepini di Asiago. Perché proprio per il bosco l'autore nutriva un amore incondizionato, in quanto luogo dove poter assaporare il valore del silenzio. Ma allo stesso...