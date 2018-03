CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANNUNCIOFan di Joss Stone di tutta Italia, questa chiamata è per voi: la regina del soul contemporaneo sta per tornare. Il calendario di eventi musicali della prossima estate fa spazio a un appuntamento tra i più attesi, un concerto che gli amanti della cantautrice britannica non si lasceranno certo scappare: domenica 15 luglio, a partire dalle ore 21.30, Joss Stone si esibirà sul palco dell'Arena di Verona. Unica data italiana. Organizzato da Zenit srl e Eventi Verona Srl, in collaborazione con Bpm Concerti, lo spettacolo arriva a un...