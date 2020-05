L'ANNUNCIO

È stato riprogrammato all'estate 2021 il «40 Years of Hits Tour» dei Simple Minds in Italia. Un evento che era particolarmente atteso per la stagione musicale di quest'anno, ma così come tanti altri concerti che si dovevano tenere nella prossima estate, anche i celebri Simple Minds sono stati costretti a rinunciare a questo importante traguardo della loro carriera.

In ogni modo l'organizzazione ha voluto confermare fin da subito le stesse città nelle quali la band si sarebbe dovuta esibire quest'anno con il tour celebrativo della loro carriera fermato dal coronavirus. Particolare importante i biglietti già acquistati rimangono validi per le nuove date. Questi i nuovi appuntamenti stabiliti: 1 luglio 2021 in Piazza Duomo a Pistoia, per il Pistoia Blues Festival, 13 luglio alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica in Roma per il Roma Summer Fest, 15 luglio al Teatro D'Annunzio di Pescara per il Pescara Jazz. In attesa di conferma la data di Taormina, prima del gran finale all'Arena di Verona il 9 agosto 2021. L'annuncio di un tour celebrativo per la band fondata e guidata da 40 anni da Jim Kerr (nella foto) e Charlie Burchill nasce dopo la pubblicazione di «40: The Best Of - 1979-2019» una raccolta che ripercorre i quaranta anni di carriera della band che ha rivoluzionato la musica a partire dagli anni 80, con l'aggiunta di una traccia inedita: una cover di For One Night Only di King Creosote. A questa uscita segue la riedizione del dvd «Seen The Lights» nell'aprile 2020, la documentazione dello show della band proprio all'Arena 30 anni prima, durante il tour di «Street Fighting Years».

